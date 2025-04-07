Будущее начинается в классе: учителя прошли обучение при поддержке YMCA

YMCA Moldova организовала вчера торжественную церемонию вручения дипломов 147 преподавателям из 17 учебных заведений Кишинева, которые в течение года участвовали в международной программе HP IDEA – Innovative Digital Education for All.
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