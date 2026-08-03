‼️🇷🇺🇺🇦 Нанесен мощный удар по объектам врага в Запорожье ▪️На месте прилёта возник серьёзный пожар.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Нанесен мощный удар по объектам врага в Запорожье ▪️На месте прилёта возник серьёзный пожар.
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