Вылеты из аэропорта Антальи в Россию 4 августа идут с минимальными задержками

DP/PBD 956 «Победа» (Анталья — Екатеринбург) — задержка 55 минут; ZF/AZV 3006 Azur Air (Анталья — Внуково) — задержка 2 часа 25 минут; DP/PBD 840 «Победа» (Анталья — Внуково) — задержка 1 час; S7/SBI 5864 S7 Airlines (Анталья — Новосибирск) — задержка 45 минут; SU/AFL 787 «Аэрофлот» (Анталья — Санкт-Петербург) — задержка 2 часа; ZF/AZV 448 Azur Air (Анталья — Новосибирск) — задержка 2 часа 35 минут с переходом через сутки.
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