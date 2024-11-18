В Челябинске грабитель, убегавший из магазина с бутылкой, ударил ножом сделавшего ему замечание прохожего

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения и грабеже. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 17 ноября в магазине известной торговой сети, расположенном по улице Худякова.