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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что-то застряло в горле, а рядом нет врача? Прием Геймлиха спасет жизнь и взрослого, и ребенка. Просто правильно сложи руки и надави куда надо.

Метод, маневр и даже прием Геймлиха — как только не называли изобретенный в 1974 году способ спасения жизни пострадавшего, когда во время еды кусок попал не просто не в то горло, а стал причиной закупорки дыхательных путей, полностью или частично.

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