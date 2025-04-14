Рядом с конным клубом в Выборгском районе нашли неизвестные строения

Прокуратура Выборгского района выявила нарушения законодательства о государственном имуществе при использовании земельного участка, переданного учреждению дополнительного образования КИО в бессрочное пользование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии