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Рядом с конным клубом в Выборгском районе нашли неизвестные строения

Рядом с конным клубом в Выборгском районе нашли неизвестные строения

Прокуратура Выборгского района выявила нарушения законодательства о государственном имуществе при использовании земельного участка, переданного учреждению дополнительного образования КИО в бессрочное пользование.

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