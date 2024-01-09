Губернатор Дюмин поздравил «Тулицу» и АКМ с победами в прошедших матчах

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил волейбольную "Тулицу" и хоккейную команду региона АКМ с победами в матчах, состоявшихся вчера, 8 января, передает пресс-служба регионального правительства.
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