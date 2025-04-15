Супруга экс-мэра Сочи попросила помочь разместить детей с ней в СИЗО

Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которую арестовали по обвинению в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, попросила правозащитников помочь ей переместить ее малолетних детей к ней в СИЗО.
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