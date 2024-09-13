Симнолог Царева рассказала, как без лекарств восстановить сбитый режим сна

Важно вставать и ложиться в одно и то же время Если режим сна сбивается, то человек не может отдохнуть и «перезарядить» мозг, что приводит к негативным последствиям, рассказала изданию «Вечерняя Москва» врач-сомнолог, невролог Елена Царева.