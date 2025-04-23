БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тайна первых ракет

Тайна первых ракет

В Первой мировой войне впервые нашли свое боевое применение ракеты. В начале 1916 года лейтенант французского флота (соответствует армейскому капитану) Ив Пьер Гастон Ле-Приер предложил сжигать баллоны ракетами, способными воспламенить водород, которым в те годы наполнялись аэростаты и дирижабли.

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