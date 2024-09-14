Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем.

Музыка оказывает большое эмоциональное и воспитательное воздействие на воспитанников во время прогулок, стимулируя их активность, самостоятельность, вызывая различные переживания, создавая хорошее настроение, оживляя накопленные впечатления.
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