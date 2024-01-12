Кандидат в президенты Финляндии фактически выставил России условие для возобновления политических отношений.
В Финляндии опустились до шантажа России. Стерпим?
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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10 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ну финик сам себе подписал "пролет", какой дурак за такого идиота проголосует? Даже совсем пьяный финн и тот поймёт, что человек во главе государства не может быть таким категоричным .... в общем попросту- долбоёбом. Если что то выгодно стране и народу - личные предпочтения и убеждения президента не причем.
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10 час.
Надежда
Ну, разве что любители ночных клубов, как санна марин и молодых фиников, желающих за спиной заокеанского кукловода иногда выскочить и тявкнуть в спину богатого и сильного соседа!)
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6 час.
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