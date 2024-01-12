В Финляндии опустились до шантажа России. Стерпим?

ИИ

Иван Иваныч

Ну финик сам себе подписал "пролет", какой дурак за такого идиота проголосует? Даже совсем пьяный финн и тот поймёт, что человек во главе государства не может быть таким категоричным .... в общем попросту- долбоёбом. Если что то выгодно стране и народу - личные предпочтения и убеждения президента не причем.