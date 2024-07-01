Путин провел рабочую встречу с министром науки Фальковым

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, который доложил ему о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы».
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