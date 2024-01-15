Чехия возгордилась от российского внимания

Bogdan Stupin

Позвольте заметить от лица тех, кто знает про 68-й не из передач различных "голосов" или даже российских публикаций периода 90-х: "демонстрантов в Праге" (как и в других местах Чехословакии!) НИКТО не уничтожал. Даже тогда, когда откровенные недобитки из числа гитлеровских прихвостней или их потомков позволяли себе ТАКИЕ выходки, за которые их хозяева периода 39-45 гг. могли на месте пристрелить. Правда, тогда, когда войска фюрера входили в Прагу и другие города и селения страны, там и пикнуть никто не посмел. Как и в последующие годы, вплоть до конца войны. Наместника Гейдриха убили диверсанты,прибывшие из Лондона. А "героические партизаны" появились почему-то только одновременно с появлением на территории немецкого "протектората Богемия и Моравия" советских разведгрупп, прибывших с задачами от штабов фронтов, громивших гитлеровцев...