Чешские зарисовки Чехия перестала быть скучной Когда взрослые неожиданно обращают внимание на ребенка, тот готов из штанишек на лямках выпрыгнуть, лишь бы удержать это внимание подольше.
Чехия возгордилась от российского внимания
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
Позвольте заметить от лица тех, кто знает про 68-й не из передач различных "голосов" или даже российских публикаций периода 90-х: "демонстрантов в Праге" (как и в других местах Чехословакии!) НИКТО не уничтожал. Даже тогда, когда откровенные недобитки из числа гитлеровских прихвостней или их потомков позволяли себе ТАКИЕ выходки, за которые их хозяева периода 39-45 гг. могли на месте пристрелить. Правда, тогда, когда войска фюрера входили в Прагу и другие города и селения страны, там и пикнуть никто не посмел. Как и в последующие годы, вплоть до конца войны. Наместника Гейдриха убили диверсанты,прибывшие из Лондона. А "героические партизаны" появились почему-то только одновременно с появлением на территории немецкого "протектората Богемия и Моравия" советских разведгрупп, прибывших с задачами от штабов фронтов, громивших гитлеровцев...
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Чехи еще те шакалы...
Ответить
3 час.
P
Popovka
Механики-водители на танках у фашистов были в основном чехи
Ответить
1 час.
Свежие комментарии