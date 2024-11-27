Маск: Пилотируемая авиация в войнах будущего будет быстро уничтожаться

Бизнесмен из Соединённых Штатов Америки Илон Маск предположил, какими могут быть военные противостояния в грядущем десятилетии, обратив внимание на перспективность боевых беспилотных летательных аппаратов.
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