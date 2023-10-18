Дюбуа забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в гостевом матче против бывшего клуба «Виннипега». Болельщики «Джетс» его освистали

25-летний нападающий «Кингс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (5:1). В межсезонье канадский клуб заключил контракт с Дюбуа на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на трех игроков и драфт-пик.