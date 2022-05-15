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Капитан «Тобола» и игрок сборной Казахстана по футболу Тагыберген покинул поле на носилках и рискует пропустить матчи Лиги наций

Капитан «Тобола» и игрок сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген получил травму головы в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Актобе» (1:2).

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