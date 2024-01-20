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Захарова указала на успешность контрнаступления ВСУ только для России

Захарова указала на успешность контрнаступления ВСУ только для России

Контрнаступление ВСУ оказалось успешным для России, а не для Украины. Так прокомментировала слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 20 января.

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