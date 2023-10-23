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Экс-президент Боливии Моралес призвал объявить Израиль государством-террористом

Экс-президент Боливии Моралес призвал объявить Израиль государством-террористом

Правительство Боливии должно вновь разорвать отношения с Израилем, а также осудить «геноцид палестинского народа» и объявить еврейское государство «террористическим», написал в своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) лидер боливийской левой партии «Движение к социализму», экс-президент республики Эво Моралес.

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