Эрдоган призвал изменить ООН и Совбез

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать ООН и Совет Безопасности. Турецкий лидер уверен, эти международные структуры должны создать новую структуру функционирования, в которой народы мира могли бы действовать, основываясь на справедливом отношении ко всем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии