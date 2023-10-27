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Эрдоган призвал изменить ООН и Совбез

Эрдоган призвал изменить ООН и Совбез

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать ООН и Совет Безопасности. Турецкий лидер уверен, эти международные структуры должны создать новую структуру функционирования, в которой народы мира могли бы действовать, основываясь на справедливом отношении ко всем.

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