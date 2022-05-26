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Цискаридзе проигрывает Малахову: стали известны результаты рейтинга популярных телешоу

Цискаридзе проигрывает Малахову: стали известны результаты рейтинга популярных телешоу

Не так давно экс-артист балета Николай  стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале, сменив на этом посту юмориста Максима Галкина, выехавшего вместе с семьей за пределы территории нашей страны по причине несогласия с политикой России.

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