Цискаридзе проигрывает Малахову: стали известны результаты рейтинга популярных телешоу

Не так давно экс-артист балета Николай стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале, сменив на этом посту юмориста Максима Галкина, выехавшего вместе с семьей за пределы территории нашей страны по причине несогласия с политикой России.
Не так давно экс-артист балета Николай стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале, сменив на этом посту юмориста Максима Галкина, выехавшего вместе с семьей за пределы территории нашей страны по причине несогласия с политикой России.
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