"Боже": молодая жена упала в ноги оскандалившемуся Прилучному

Молодая жена Павла Прилучного в очередной раз прилюдно показала свои чувства. Весь август текущего года новостные заголовки пестрели информацией о свадьбе звезды "Мажора" Павла Прилучного и молодой актрисы армянского происхождения Зепюр Брутян.
Молодая жена Павла Прилучного в очередной раз прилюдно показала свои чувства. Весь август текущего года новостные заголовки пестрели информацией о свадьбе звезды "Мажора" Павла Прилучного и молодой актрисы армянского происхождения Зепюр Брутян.
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