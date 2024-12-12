В России 12 декабря празднуют День Конституции

Ирина52

Было бы что праздновать... Для "принятия" Ельцинской проамериканской и антироссийской Конституции к 26% голосовавших (данные по выборам в ГД,бюллетени по которым выдавались ОДНОВРЕМЕННО с бюллетенем по Конституции) "вбросили" еще столько же липовых бюллетеней и признали референдум состоявшимся пр 51% голосов. Но мы то помним, что расписывались за весь пакет ОДИН раз! Сначала напечатали РЕАЛЬНЫЕ цифры, а через 10 лет их отредактировали, после того как англичане указали на это несоответствие,в расчете на продолжение шокотерапии, так как если Конституция не принята, все законы,на ней основанные, нелегитимны.. Но шок был только у англичан. В России ВСЕ опрошенные сказали: ДА КТО ЖЕ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ!.