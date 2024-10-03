В США показали, как используют ударные вертолеты AH-64 Apache для борьбы с беспилотниками

Ударный вертолет AH-64D Longbow Apache выпускает ракету AGM-114 «Хеллфайр» / © U.S. Army На кадрах показано, как ударный вертолет с помощью ракет AGM-114 «Хеллфайр» класса «воздух — поверхность» с активным радиолокационным наведением уничтожает беспилотник потенциального противника.
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