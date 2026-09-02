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Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

«Волны Россби» — это потоки воды, которые формируются под влиянием вращения Земли. Они играют важную роль в циркуляции океанских вод и переносе энергии на огромные расстояния, а также влияют на климат планеты.

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