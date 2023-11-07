Власти Соединенных Штатов Америки прекрасно осознают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, вследствие чего Вашингтон закрывает глаза на нарушение основ демократии со стороны руководства киевского режима.
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