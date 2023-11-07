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В Германии рассказали об отношении США к возможному переизбранию Зеленского

В Германии рассказали об отношении США к возможному переизбранию Зеленского

Власти Соединенных Штатов Америки прекрасно осознают, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, вследствие чего Вашингтон закрывает глаза на нарушение основ демократии со стороны руководства киевского режима.

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