Минздрав приостановил регистрацию препарата «Декарис» из-за угрозы здоровью

Минздрав России приостановил регистрационное удостоверение на препарат «Декарис» (МНН левамизол) от венгерского производителя Gedeon Richter после заключения Росздравнадзора об угрозе здоровью.
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