Карен Шахназаров: для чего очерняют Ленина после развала СССР

Samarium Потому, что сами не идут ни в какое сравнение с ним....В.И. Ленин так и останется в истории человечества, как великий человек и политик.Попытки очернить его имя ничто иное, как обычная человеческая зависть к гораздо более эффективному и успешному....

Владимир Грачев Кто из политиков на Западе сказал, что после В.И. Ленина выдающихся ЭКОНОМИСТОВ - теоретиков, изучающих капитализм - империализм, как общественно - экономическую формацию, не было. Скорее всего и нет. Нужно научитьсяя ценить своих русских - российских учёных, мыслителей, а не следовать слепо за Западом, который очерняет всё, что связано с величием России - СССР.