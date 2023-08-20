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Карен Шахназаров: для чего очерняют Ленина после развала СССР

Карен Шахназаров: для чего очерняют Ленина после развала СССР

После развала СССР почти во всех постсоветских республиках очерняют Ленина. На официальном уровне чаще всего говорят, что лучше бы не было Ленина, и тогда всем было бы лучше.

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Комментарии
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Samarium
Потому, что сами не идут ни в какое сравнение  с ним....В.И. Ленин так и останется в истории человечества, как великий человек и политик.Попытки очернить его имя ничто иное, как обычная человеческая зависть к гораздо более эффективному и успешному....
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10 час.
Владимир Грачев
Кто из политиков на Западе сказал, что после В.И. Ленина выдающихся ЭКОНОМИСТОВ - теоретиков, изучающих капитализм - империализм, как общественно - экономическую формацию, не было. Скорее всего и нет. Нужно научитьсяя ценить своих русских - российских учёных, мыслителей, а не следовать слепо за Западом, который очерняет всё, что связано с величием России - СССР.
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9 час.
АС
Алексей Сафронов
Да, Карен прав в том, что &quot;очернение Ленина&quot;, а особенно в России и постсоветских респубках является делом постыдным и неблагодарным. Идеи построения социализма заслуживают особого внимания и уважения, так как благодаря им Мир пошёл по справедливому пути развития.
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5 час.

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