Более 25 тысяч жителей Ивановской области пользуются приложением Госуслуги.Дом для решения вопросов управления домом

<p> Новый онлайн-ресурс позволяет собственникам участвовать в проведении общедомовых собраний, изучать отчетность управляющих организаций, контролировать сроки капитального ремонта, а также направлять обращения в жилищную инспекцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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