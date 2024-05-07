На Кубани прошло торжественное собрание в честь Дня Победы: на нем выступил 103-летний ветеран

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны войны Лидия Ивановна Резниченко (96 лет) и Иван Иванович Курбаков (103 года), губернатор края Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, главный федеральный инспектор по региону Евгений Гулиев, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, глава Краснодара Евгений Наумов.