Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Несмотря на то, что Евросоюз находится в действительно плачевном положении, местные политики по-прежнему пытаются выдвигать какие-то требования к России, словно и не было полуторагодовалой, санкционной борьбы и почти десятилетнего планомерного охлаждения отношений.