Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов
Несмотря на то, что Евросоюз находится в действительно плачевном положении, местные политики по-прежнему пытаются выдвигать какие-то требования к России, словно и не было полуторагодовалой, санкционной борьбы и почти десятилетнего планомерного охлаждения отношений.
Комментарии
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у России что то требовать нельзя европе !можно только просить и умолять после всех извинений признав полную неправоту в отношении к ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!!!!!!!!!!
Пусть Гей"опа требует у своих страшных баб.
ну борзость требуют, на колени и просить а мы думу думать будем как вас за наглость наказать
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