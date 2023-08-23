Страна и люди

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Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Европа требует от России открыть небо, бесплатных пролётов над Сибирью и возврата лизинговых самолётов

Несмотря на то, что Евросоюз находится в действительно плачевном положении, местные политики по-прежнему пытаются выдвигать какие-то требования к России, словно и не было полуторагодовалой, санкционной борьбы и почти десятилетнего планомерного охлаждения отношений.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
у России  что то требовать нельзя европе !можно только просить и умолять  после всех извинений  признав полную неправоту в отношении к ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!!!!!!!!!!
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8 час.
лл
лина любимцева
Пусть Гей&quot;опа требует у своих страшных баб.
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8 час.
Авас Анекак
ну борзость требуют, на колени и просить а мы думу думать будем как вас за наглость наказать
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4 час.

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