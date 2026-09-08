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УтроNews

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Мишустин поручил оценить эффективность форумов с госфинансированием до декабря

Мишустин поручил оценить эффективность форумов с госфинансированием до декабря

В августе вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил временно приостановить принятие Казначейством бюджетных обязательств на финансирование саммитов и конференций в 2026–2028 годах.

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