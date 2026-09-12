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CNN: летний горнолыжный сезон в Альпах сорвался из-за аномальной жары

CNN: летний горнолыжный сезон в Альпах сорвался из-за аномальной жары

Летний горнолыжный сезон в высокогорных Альпах в этом году фактически сорвался из-за аномальной жары: впервые за многие годы организованное катание с подъемниками не было доступно нигде в Европе в течение всего лета.

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