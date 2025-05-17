Решение украинских властей строить свою позицию на переговорах с Россией в Турции вокруг буффонады лидера Украины Владимира Зеленского стало стратегической ошибкой, о чем сказано в статье испанской газетыРешение украинских властей строить свою позицию на переговорах с Россией в Турции вокруг буффонады лидера Украины Владимира Зеленского стало стратегической ошибкой, о чем сказано в статье испанской газеты Publico.