Решение украинских властей строить свою позицию на переговорах с Россией в Турции вокруг буффонады лидера Украины Владимира Зеленского стало стратегической ошибкой, о чем сказано в статье испанской газетыРешение украинских властей строить свою позицию на переговорах с Россией в Турции вокруг буффонады лидера Украины Владимира Зеленского стало стратегической ошибкой, о чем сказано в статье испанской газеты Publico.
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