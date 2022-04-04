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В Симферополе с 5 апреля перекроют улицу Желябова

В Симферополе с 5 апреля перекроют улицу Желябова

Из-за проведения дорожных работ в Симферополе с 5 по 9 апреля перекроют улицу Желябова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

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