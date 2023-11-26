Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

Владимир Воюшин

Создатель провозгласил равенство на планете! Теперь всё развитие цивилизации пойдёт по этому пути, и он ориентир для человечества, которое перейдёт в Новую эпоху! В ней не будет капитализма, социализма, как говорит Создатель, измов больше не будет. Будет человечество, оставшаяся часть и новые рождаемые души, двигаться в сторону Космизма. Это знания о нём Творце миров, Мироздании Вселенной, о предназначении души, об устройстве структуры тонкого и плотного планов в пространстве космоса, знания о планете, галактике, о других цивилизациях. Отсутствие эксплуатации человека человеком, новые технологии на основе духовного развития и всё это связано теперь будет с Создателем после квантового скачка-Перехода планеты на высокие вибрации. Жадности обогащения и привязки к материализму не будет в новоых условиях существования человечества на планете. Те кто не перестроит себя, убрав негатив эмоций, не осознает важность проводимого плана Перехода планеты в более высокое Измерение, не смогут с низкими вибрациями физически существовать на планете высоковибрационного уровня, после её квантового скачка. Злобные будут в первую очередь выведены из воплощения. Создатель теперь ориентир, тот, кто создаёт всё во Вселенной. Религий не будет больше, они придуманы на Земле и свою роль не выполнили! Перестривайте себя на новый мир, это человечеству подарок от Бога, ведь люди во злобе и агрессии подошли к своему уничтожению, но Создатель решил перестроить планету и впервые цивилизацию, отделив зёрна от плевел, от тех, кто не идёт за Создателем в новый мир на планете! Просветления!