Политическое завещание Путина: Президент объявил о смене правящих элит

Сегодняшнее послание главы России Федеральному собранию стало не только предвыборной программой кандидата в президенты Владимира Путина, но и конспектом его политического завещания, уверен военный агент Белоруссии в России Александр Зимовский.
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