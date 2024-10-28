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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хочешь верности – заведи собаку». Кин о нелояльности нынешних игроков к клубам

Разговор об этом зашел во время послематчевого обсуждения встречи между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2) в студии Sky Sports.

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