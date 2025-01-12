Мир готовится к шокам: в 2025 году случатся тектонические сдвиги, передел мира и правил игры

Слава Денисов

Мне кажется всё гораздо проще. Судя по всему сейчас идут большие дискуссии между РФ и США. Разделение глобального мира неизбежно. Несмотря на развитие Китая, всем понятно, что наступила эпоха воин на земле. Учитывая развитие вооружения в мире становится абсолютно ясно, что в случае конфликта вся военная мощь будет уничтожена. Авианосцы, на которые уповали США, будут уничтожены в течении нескольких минут. Авиация, вообще, при современном ПВО, не играет роли. Развитие вооружений в Китае, абсолютно бесполезное дело, кроме гиперзвука. Все страны уязвимы. Остается стратегическое оружие и полезные ископаемые. Именно эти 2 столпа и будут играть роль. А это РФ, США и Китай. Китай видит перспективу военного конфликта между РФ и США и это рассматривают абсолютно серьезно, предполагая, что после этого конфликта Китай выйдет глобалистом и будет владеть планетой. Однако Китай не так велик, вся его экономика держится не на внутреннем рынке промышленности, а на зарубежных платежах от вложенных им инвестиций. Сейчас Китай стремится построить второй шелковый путь, вкладывая свои миллиарды, абсолютно точно рассчитав, что страны, где пройдет этот путь, будут не в состоянии вернуть вложенные деньги. Раздел "Северного влияния" между РФ и США, собственно из за чего, по мнению Китая, и будет конфликт, обессиленные стороны будут как бы будут вынуждены отдать под влияние Китая. Украина тут не рассматривается совсем, хотя геополитически она не нужна никому, и была только для ослабления РФ. Санкции ударили жестоко по Европе, что и нужно было США, т.к. основные объемы продаж, именно, между США и ЕС. Им надо было убить и Германию, что успешно было сделано, переместив центр влияния в Польшу, правда о которой скоро забудут. А вот Скандинавия - лакомый кусок для США, но и там постараются ослабить экономику, поставив в полную зависимость от США. Исходя из всего можно сделать вывод, что в США и РФ прекрасно понимают, что война между ними приведет только к ослаблению стран, окончится лишь потерей экономики и самое главное - укреплению Китая, что не выгодно обоим сторонам. По Украине разрешение вопроса в разделе сфер влияния, возможно так, что будет поделена пополам. Европа уже не способна защитить сама себя, это уже понятно, т.к. при продолжении конфликта РФ, не без предположений, просто может войти в страны ЕС, без их сопротивления. Несмотря ни на что, Украина уже выполнила свою функцию. Сейчас глобальная задача - разделение сферы влияния Севера. США не хочет участия Китая, РФ, тоже это ни к чему. Это определяет всю систему раздела мира. Сейчас США выгодно: развал ЕС и НАТО, как это ни странно. Выгодно заключить с РФ сделку по разделу Севера без участия Китая, оставив его на пороге наблюдающего. Несмотря на развитие вооружения в Китае, оно будет уничтожено, в случае конфликта на Тайване, в считанные часы, т.к. война на Украине показала несостоятельность флота и авиации в конфликте, а материковой полосы между Китаем и Тайванем нет. Будем смотреть.