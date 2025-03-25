Комплекс оживления. Врач Дегтярева: когда просыпается любознательность

В каком возрасте ребенок начинает познавать окружающий мир? Об этом aif.ru рассказала профессор кафедры неонатологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Мария Дегтярева.
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