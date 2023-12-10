Арестович заявил, что не видит позитивного сценария для Украины в 2024 году

Бывший советник офиса Зеленского перечислил три вероятных пути для страныВ 2024 году конфликт на Украине может пойти по одному из трех сценариев, ни один из них не предполагает позитивного развития события, заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович.