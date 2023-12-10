Арестович заявил, что не видит позитивного сценария для Украины в 2024 году

Бывший советник офиса Зеленского перечислил три вероятных пути для страныВ 2024 году конфликт на Украине может пойти по одному из трех сценариев, ни один из них не предполагает позитивного развития события, заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Михалков назвал Бориса Джонсона соломенным чучелом и поднял рюмку за победу России
- Бывшие доверенные лица Путина хирург Бокерия и саксофонист Бутман заявили о поддержке президента в предвыборной гонке
- В США заявили, что к концу 2024 года добиваются переговоров России и Украины на выгодных для Киева условиях
Свежие комментарии