Классический информационный развод от США

Сегодня Байден позвонил Путину и «ясно дал понять», что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».
Сегодня Байден позвонил Путину и «ясно дал понять», что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».
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