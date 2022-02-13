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Классический информационный развод от США

Классический информационный развод от США

Сегодня Байден позвонил Путину и «ясно дал понять», что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».

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