Россиянам предрекли банковские вклады с доходностью до 30% к концу года

Аналитики прогнозируют значительное увеличение ставок по вкладам в ближайшие месяцы. Как сообщает газета «Коммерсантъ», эксперты ожидают, что к концу 2024 года доходность вкладов может достичь исторического максимума.
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