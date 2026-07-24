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"Шесть лет позади". Алина Загитова показала фото с выпускного в РАНХиГС

"Шесть лет позади". Алина Загитова показала фото с выпускного в РАНХиГС

24-летняя Алина Загитова, которая недавно окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте, показала в соцсетях фотографии с выпускного.

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