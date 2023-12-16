В 2023 году в России стали пить меньше водки, но больше коньяка

Рассказываем, как обстоят дела с потреблением и производством водки в России в 2023 году. фото: кадр из фильма Около трети всей водки в мире выпивают в России: мы с вами тратим на этот напиток почти 135 млрд рублей в год.
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