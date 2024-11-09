Пока на Западе не случилось коренного переосмысления того, что он уже успел наворотить на территории бывшей Украинской ССР за последние почти три года, он продолжает шпорить своего милитаристского конька, не обращая внимания на то, что он уже превратился в полудохлую клячу.
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