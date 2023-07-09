(Лондон докатился уже прямо совсем! К вечно протекающим авианосцам добавилась проблема тотальной нехватки танков и жалобы военных, что дорого эсминцы заправлять!) Интересно, а когда будут посадки, как выразился когда-то тот самый Владимир Владимирович Путин? Да и при бабушке вроде такого не было! А именно дело в том, что, по сути, у Лондона нет танков! Да, да, ладно мы закроем глаза,… Глава штаба обороны Великобритании признался, что в распоряжении армии страны имеется не более 40 готовых к бою танков .