Reuters: Трамп выступил против американской помощи Киеву

REUTERS/Brendan McDermid/File Photo Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал предоставление американской помощи Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сенатора Дона Бэкона в четверг, 13 июня.
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