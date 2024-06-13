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Reuters: Трамп выступил против американской помощи Киеву

Reuters: Трамп выступил против американской помощи Киеву

REUTERS/Brendan McDermid/File Photo Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал предоставление американской помощи Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сенатора Дона Бэкона в четверг, 13 июня.

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