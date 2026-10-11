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Пятый канал

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Трижды уходил и возвращался на коленях: Басков о романе с Федоровой

Трижды уходил и возвращался на коленях: Басков о романе с Федоровой

Народный артист России Николай Басков признался, что три раза пытался разорвать отношения с моделью и обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксаной Федоровой.

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