Марочко о быстром продвижении российской армии: «ВСУ просто сожгли все свои резервы»

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. ВСУ сожгли все свои резервы и лучшие силы при наступлении на Курскую область, теперь им попросту нечем воевать на полях сражений в ДНР, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.