МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. ВСУ сожгли все свои резервы и лучшие силы при наступлении на Курскую область, теперь им попросту нечем воевать на полях сражений в ДНР, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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